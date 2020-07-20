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НБУ не изменит позицию в вопросе "Приватбанка" - Шевченко

Понедельник, 20 июля 2020, 18:50
 

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявляет, что с его приходом на должность позиция регулятора по судебным спорам касательно национализированного Приватбанка с бывшими акционерами не изменится.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга.

Шевченко отметил, что пока еще не полностью погружен в детали судебных процессов по "Приватбанку".

"Но я, как глава Национального банка, думаю, что НБУ под моим руководством сохранит такую же политику по отношению к "Приватбанку", как она была и до этого", - заявил он.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда

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Кирилл Шевченко Приватбанк НБУ авиация

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