Новости 20 июля: задержание Новака, представление Шевченко, курс "30"

О задержании Новака. Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

О сливе личных данных. В открытом доступе оказались персональные данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов.

О новых маршрутах Wizz Air. Авиакомпания Wizz Air намерена запустить 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.

О представлении Шевченко. Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

О первых заявлениях Шевченко. Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотреть эффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

О курсе "30". Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости.

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