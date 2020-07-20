Wizz Air запустит 17 новых маршрутов из Украины в Италию

Авиакомпания Wizz Air намерена запустить 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на систему бронирования лоу-коста.

Шесть рейсов откроют в августе и октябре 2020 года, остальные — в летнем расписании 2021 года, которое начнет действовать в конце марта.

Маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы — по четыре направления, из Харькова — два маршрута, из Запорожья — один.

Таким образом, Wizz Air будет выполнять полеты в Италию из всех украинских аэропортов, в которые сейчас летает.

На многих маршрутах авиакомпания будет конкурировать с другим лоу-костом Ryanair. Он уже запустил 11 направлений из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Италию и планирует расширить маршрутную сеть из Львова на шесть направлений в 2021 году.

Киев:

Болонья — с 29 марта 2021 года 3 раза в неделю

Венеция (Тревизо) — с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю

Катания — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 28 марта 2021 года 4 раза в неделю

Неаполь — с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю

Рим (Фьюмичино) — с 28 марта 2021 года 5 раз в неделю

Львов:

Верона — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Катания — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 14 августа 2020 года 2 раза в неделю

Рим (Чампино) — с 16 августа 2020 года 2 раза в неделю

Одесса:

Болонья — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

Венеция (Тревизо) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Рим (Фьюмичино) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Запорожье:

Милан (Мальпенса) — с 27 октября 2020 года 2 раза в неделю

Харьков: