В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака
Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Среди задержанных: Славомир Н. (Славомир Новак - ред.) - бывший народный депутат парламента Республики Польша, бывший министр транспорта Польши и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодора, Дариуш З. - бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" и предприниматель Яцек П. из Гданьска", - говорится в сообщении.
Вероятно речь идет об экс-командующем военной части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуше Завадку и предпринимателя из Гданьска, который был председателем польско-украинской хозяйственной палаты, Яцека Пьехоту.
"Задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинения. Расследование касается подозрений в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы.
Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, Районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - добавили в ведомстве.
Как пишет Gazeta Wyborcza, Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой.
Прокуратура сообщает, что задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
В районной прокуратуре Варшавы Новаку угрожают 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор, пишет издание.
В октябре 2016 года Славомир Новак стал исполняющим обязанности главы Укравтодора и получил украинское гражданство.
В сентябре 2019 года НАПК объявило, что возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком, утверждая, что он недооценил стоимость своего автомобиля и скрыл средства на банковских счетах.
За две недели Словомир Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе.
Позже Новак выиграл дело против НАПК в киевском суде.
Напомним:
В сентябре 2019 года руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде" заявил, что руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.
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Экономическая правда
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