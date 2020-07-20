В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Среди задержанных: Славомир Н. (Славомир Новак - ред.) - бывший народный депутат парламента Республики Польша, бывший министр транспорта Польши и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодора, Дариуш З. - бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" и предприниматель Яцек П. из Гданьска", - говорится в сообщении.

Вероятно речь идет об экс-командующем военной части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуше Завадку и предпринимателя из Гданьска, который был председателем польско-украинской хозяйственной палаты, Яцека Пьехоту.

"Задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинения. Расследование касается подозрений в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы.

Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, Районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - добавили в ведомстве.

Как пишет Gazeta Wyborcza, Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой.

Прокуратура сообщает, что задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

В районной прокуратуре Варшавы Новаку угрожают 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор, пишет издание.

В октябре 2016 года Славомир Новак стал исполняющим обязанности главы Укравтодора и получил украинское гражданство.

В сентябре 2019 года НАПК объявило, что возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком, утверждая, что он недооценил стоимость своего автомобиля и скрыл средства на банковских счетах.

За две недели Словомир Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе.

Позже Новак выиграл дело против НАПК в киевском суде.

Напомним:

В сентябре 2019 года руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде" заявил, что руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.

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Экономическая правда