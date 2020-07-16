Новости 16 июля: новый глава НБУ, взлом Twitter, вице-премьер по промышленности

О новом главе НБУ. Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

О новой руководительнице Антимонопольного комитета. Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.

О средствах банков-банкротов. Финансовый комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект нардепа Александра Дубинского об отнесении требований НБУ по сделкам рефинанса с неплатежеспособными банками с первой до пятой очереди кредиторов, в Нацбанке заявили, что этот законопроект "разрушает основную роль НБУ".

О вице-премьере по промышленности. Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

О недоверии руководству УЗ. Транспортный комитет Верховной Рады на заседании проголосовал за выражение недоверия руководству "Укрзализныци".

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