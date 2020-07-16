Профильный комитет Рады проголосовал за недоверие руководству УЗ

Транспортный комитет Верховной Рады на заседании проголосовал за выражение недоверия руководству "Укрзализныци".

Об этом в Facebook сообщил председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

По его словам, воздержались четверо, остальные - за.

"Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно - Укрзализныця сейчас в самом критическом состоянии за все время своего существования.

Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает не слаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству", - напмсав Скичко.

"В такой ситуации комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан прибегнуть к сегодняшнему шагу и тем самым привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает стратегически важному для экономики и безопасности страны предприятию", - добавил он.

Напоминаем:

По итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн - отрицательно на финансово-экономические показатели УЗ влияет вынужденная остановка деятельности в связи с карантином.

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).

Экономическая правда