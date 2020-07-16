Рада назначила нового руководителя АМКУ

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.

За это решение проголосовали 255 нардепов.

"Основной приоритет - прекращение антиконкуретных действий органов власти, борьба с картелями и монопольным положении на рынке", - заявила перед голосованием Пищанская.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления от 15 июля о назначении Ольги Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета.

Напомним:

3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Ранее Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в среду, 1 июля, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил голову Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенный на табачного монополиста компании "Тедис" штраф в 6,5 млрд грн.

6 июля исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы - государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Пищанская с 2004 по 2015 годы работали на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Как пишут Наші Гроші, она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Также в ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами АрселорМиттал Кривой Рог.

С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов "Метинвест Холдинг" Ахметова-Новинского.

Также она владеет ООО "Закупочные решения", имеет долю в ООО "СТЭМ Инжиниринг" (45%) и контрольный пакет акций "Промпроектсервис" (94%).

В июне на сайте телеканала "Прямой" вышло расследование, в котором отмечается, что сестра Ольги Пищанская Светлана Пещанская управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии. Президент якобы переписал свой бизнес в Италии на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" - Светлану Пещанскую.

В интервью thePage Ольга Пищанская прокомментировала информацию о связи ее сестры Светланы Пищанской и президента Зеленского.

"Я - сестра Светланы Пищанской. Но я хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно по переписыванию какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину", - сказала она.

"Что касается меня, то я бы хотела отметить, что весь свой путь я создавала сама", - добавила Ольга Пищанская.

Экономическая правда