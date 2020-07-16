Финансовый комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой НБУ

Финансовый комитет ВР рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, голосование запланировано на утро четверга.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко. За проголосовало большинство коллег. 1 против, 5 воздержались.

Я лично воздержался, но главное, самый интересный вопрос оставил на пленарное заседание. Голосование в Раде уже сегодня утром", - написал Железняк.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3857 от 15.07.2020 по инициативе президента Владимира Зеленского о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Кирилл Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.

С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".

В 2012-2014 годах работал советником председателя правления Ощадбанка.

С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

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Экономическая правда