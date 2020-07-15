Зеленский определился с новым главой НБУ
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3857 от 15.07.2020 по инициативе президента Владимира Зеленского о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.
Об этом сообщается на сайте Совета.
"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:
Назначить Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность председателя Национального банка Украины", - говорится в проекте постановления.
Как сообщил в Facebook первый заместитель главы финансового комитета ВР Ярослав Железняк, комитет рассмотрит вопрос председателя НБУ в четверг в 9:00.
Имя действующего главы Укргазбанка было первым, кого называли вероятным преемником Смолия. Он - пример того, как конкретного кандидата пытаются "сбить": народный депутат Александр Дубинский развернул против Шевченко целую кампанию через свои медиаплощадки, сообщало издание liga.net.
Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник Шевченко. "Это потенциальная возможность для давления на него, если он станет главой НБУ", - отмечает собеседник издания.
Кирилл Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.
С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.
С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".
В 2012-2014 годах работал советник председателя правления Ощадбанка.
С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".
Напомним:
Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.
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Экономическая правда
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