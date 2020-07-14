Новости 14 июля: игорный бизнес, импорт товаров, "скрутки" НДС

Об игорном бизнесе. Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.

Верховная Рада на заседании 17 июля рассмотрит 2 проекта постановлений об отмене принятого законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Об импорте товаров. Объем налогооблагаемого импорта в Украину в июне вырос на 20% по сравнению с показателями мая.

О "скрутках" НДС. Государственная налоговая служба оценивает объемы "скрученного" налога на добавленную стоимость в 40 миллиардов гривень в год.

О вице-премьере с промполитики. Премьер Денис Шмыгаль повторно подал в ВР представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

О зарплатах чиновников. В НБУ настаивают на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс гривен.

О Spotify. Музыкальный стриминговий сервис Spotify обновил условия пользовательского соглашения, которые начнут действовать с 15 июля 2020 года, добавив в перечень стран присутствия Украину и страны СНГ.

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Навяжут ли украинцам риэлторские услуги и нужно ли это самим риэлторам. (укр)

Игорный бизнес вывели из "тени": 10 главных изменений нового закона

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. Что именно меняется, когда заработают казино, лотереи, букмекеры, игровые автоматы, и насколько пополнится бюджет.(укр)