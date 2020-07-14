Новости 14 июля: игорный бизнес, импорт товаров, "скрутки" НДС
Об игорном бизнесе. Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.
Верховная Рада на заседании 17 июля рассмотрит 2 проекта постановлений об отмене принятого законопроекта о легализации игорного бизнеса.
Об импорте товаров. Объем налогооблагаемого импорта в Украину в июне вырос на 20% по сравнению с показателями мая.
О "скрутках" НДС. Государственная налоговая служба оценивает объемы "скрученного" налога на добавленную стоимость в 40 миллиардов гривень в год.
О вице-премьере с промполитики. Премьер Денис Шмыгаль повторно подал в ВР представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
О зарплатах чиновников. В НБУ настаивают на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс гривен.
О Spotify. Музыкальный стриминговий сервис Spotify обновил условия пользовательского соглашения, которые начнут действовать с 15 июля 2020 года, добавив в перечень стран присутствия Украину и страны СНГ.
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