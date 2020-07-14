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Стало известно, когда сервис Spotify официально начнет работу в Украине

Вторник, 14 июля 2020, 16:10
 

Музыкальный стриминговий сервис Spotify официально запустится в Украине с 15 июля 2020 года - сервис обновил условия пользовательского соглашения, добавив в перечень стран присутствия Украину и страны СНГ.

Об этом сообщил в Twitter пользователь под ником S ΞRG-1Y ⁶-⁶.

Отметим, что на официальной странице Spotify опубликованы условия пользования сервиса, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

 

"Приложение Spotify все еще недоступно для загрузки для украинских пользователей в официальных магазинах Apple и Google, но вскоре это должно измениться", - пишет ITC.

Как отмечает издание, украинцы уже используют Spotify, успешно обходя региональные ограничения с помощью VPN и подписок в странах присутствия сервиса.

"Официальный запуск сделает его доступным более широкому кругу пользователей. Подробностей об украинских ценах пока нет. Анонс должен состояться 15 июля", - говорится в сообщении.

Напомним:

В январе 2020 года сообщалось, что стало возможно зайти напрямую в веб-версию музыкального стримингового сервиса Spotify, ранее плеер работал в Украине только через VPN.

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