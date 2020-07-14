В Нацбанке настаивают на отмене карантинного ограничения зарплат чиновников

В НБУ настаивают на отменой введенного на период карантина ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс гривен.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлекли умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы.

К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям, и Нацбанку, будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, благодаря проведенной реформе корпоративного управления и привлечению независимых директоров в наблюдательные советы выросла доходность госкомпаний.

"Госпредприятия годами приносили убытки бюджету, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов", - отметила она.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля должна была рассмотреть отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен, что ранее одобрили нардепы.

10 апреля Президент Владимир Зеленский просил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.

Нардепы приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен).

Позже Высший совет правосудия заявил, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.

Аналогичное решение приняли и в Кабмине для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.

С марта 2020 года набсовет "Укрзализныци" не получает зарплату, при этом члены наблюдательного совета не являются сотрудниками компании, а предоставляют услуги исключительно по договору с акционером, в рамках которого предусмотрены фиксированные выплаты, заявил член набсовета УЗ Сергей Лещенко.

По его словам, наблюдательный совет УЗ до сих пор не подписал дополнительное соглашение на сокращение выплат.

"Насколько мне известно, в данном случае каждая компания находит свою форму договоренности по этому вопросу. Где-то достаточно письменно сообщить о том, что соглашаешься на сокращение выплат. Но у нас должно быть подписано официальное дополнительное соглашение, однако уже третий месяц оно не подписано не по нашей вине", - утверждает Лещенко.