Глава Налоговой: Уманский был прав. Объемы "скрученного" НДС достигают 40 миллиардов

Государственная налоговая служба оценивает объемы "скрученного" налога на добавленную стоимость в 40 миллиардов гривень в год.

Об этом в интервью "Цензор" рассказал глава ГНС Алексей Любченко.

"К сожалению, Уманский (министр финансов в марте 2020 года - ред.) был прав. Он не был близок по сумме (в мае 2020 года, по данным экс-министра, скрутки НДС составили 1,9 млрд грн). Чистая классика: спрос на скрутки НДС формирует предложение. А спрос есть. Размер этого спроса я примерно уже подсчитал. Первое - это сельхозпродукция. Та, которую надо легализовать", - отметил министр.

По его мнению, даже "безрукий" хозяин будет иметь минимум 15 тыс. грн с гектара. То есть с 10,4 млн га земли, которые принадлежат "единоличникам", получаем продукции на на 150 млрд грн, которые следует легализовать. А это 25 млрд НДС, подытожил министр.

Любченко рассказал и о других схемах на рынке закупки и реализации сельхозпродукции, незаконного перемещения товаров.

По словам главы ГНС, одна из основных схем прикрытия - это продажа сигарет за наличные средства. По расчетам, по такой схеме легализуется 4,3 млрд грн НДС предпринимателями, которые продают сигареты, но потом якобы возвращают их как нереализованные.

"Только на этих примерах я легко насчитываю 40 млрд грн "скрученного" НДС", - заявил министр.

Напоминаем:

В мае 2020 года экс-министр финансов Игорь Уманский объяснил суть так называемой скрутки - схемы незаконного возмещения НДС.

Это когда одно предприятие продает другому документы на свой импортный НДС, уплаченный на таможне, а ввозимую продукцию реализует на рынке за наличные.

По словам Уманского, по таким схемам госбюджет ежегодно теряет примерно 60 млрд грн.