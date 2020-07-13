Новый глава НБУ не сможет руководить "в ручном режиме" - Рожкова

Система коллегиального принятия решений в Национальном банке не позволит отдельным персоналиям управлять регулятором в ручном режиме.

Об этом заявила и.о. главы правления НБУ Екатерина Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Нельзя взять и поставить работу НБУ на паузу - слишком много от НБУ зависит (...) Надеюсь, новый глава захочет сохранить нашу команду, учитывая, что мы имеем действующие контракты и множество реформ по разным направлениям, которые в процессе реализации", - сказала она.

Рожкова также отметила, что нельзя переоценивать роль одного человека в НБУ, даже если это руководитель.

"Нацбанк уже не тот, что был лет шесть назад. Сегодня система коллегиального принятия решений в НБУ такая крепкая, что некоторые персоналии уже не смогут управлять центральным банком в ручном режиме. Это просто невозможно", - отметила и.о. главы правления.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.