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Посягательство на автономию НБУ ослабит настроение иностранных инвесторов — Moody's

Пятница, 10 июля 2020, 16:20
 

Неопределенность относительно потенциального главы Нацбанка Украины и независимости центробанка в целом ставит под угрозу внешнее финансирование Украины.

Об этом сообщается в материалах осмотра Credit Outlook от аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, передает "Интерфакс-Украина".

Аналитики подчеркивают, что неопределенность происходит в условиях повышенной потребности в ликвидности и уязвимости к внешним шокам.

По их оценкам, Украине понадобятся 73,5 млрд долларов для погашений во второй половине 2020 года при дефиците госбюджета в размере 7,5% ВВП.

"В целом, по нашим оценкам, валовые потребности правительства в финансировании на 2020 год составят около 16% ВВП, в следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще ситуация останется сложной", - говорится в обзоре.

Moody's подчеркивает, что дальнейшие выплаты МВФ и других кредиторов, вероятно, будут зависеть от обеспечения независимости НБУ.

От этого, в частности, будет зависеть получение 350 млн долларов от Всемирного банка в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.

"Посягательство на автономию НБУ ослабит настроение иностранных инвесторов", - отметили в Moody's.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

 Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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НБУ Украина Moody's

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