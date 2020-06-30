Новости 30 июня: украинский спутник, Альфа-банк, налог на выведенный капитал

О еврооблигациях. Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

О конфликте между НБУ и Советом НБУ. Совет НБУ отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы Национального банка на повторный семилетний срок. Правление НБУ отмечает, что такие действия Совета противоречат закону.

О транзите газа. Россия в июне существенно увеличила транзит газа по южной ветке ГТС Украины на фоне остановки газопровода "Турецкий поток".

Об украинском спутнике. Суд отказал вернуть "Укркосмосу" средства, которые были потрачены на создание первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь". Полуготовый спутник "Лыбидь" с 2014 года лежит на российском предприятии в Красноярске.

Об Альфа-банке. Суд продлил срок досудебного расследования по делу о сговоре работников Альфа-Банка и других банков с представителями бизнеса относительно зарплатных выплат работникам предприятий без уплаты налогов и сборов.

О сокращениях в "Жулянах". Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) сократит половину двухтысячного персонала из-за кризиса в авиационной отрасли вследствие пандемии.

О налоге на выведенный капитал. Президент Владимир Зеленский поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

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