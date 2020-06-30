Киевский аэропорт "Жуляны" сократит половину персонала - это около 1 тысячи сотрудников

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) сократит половину двухтысячного персонала из-за кризиса в авиационной отрасли вследствие пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства.

Руководство Международного аэропорта "Киев" отмечает, что неоднократно обращалось за помощью к властям, но надлежащей и своевременной реакции так и не получило.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинного уровня всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичном аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - отметил генеральный директор управляющей компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко.

На данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Также отмечается, что в смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, трудоустроено 8000 сотрудников. Аэропорт "Киев" - это второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн. пассажиров и 30 тысяч рейсов в год.

Напомним:

После призыва главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Сакашвили к бизнесу говорить о проблемах, аеоропорт "Киев" и региональные аэропорты призвали власти установить минимальные ставки за авиационное обслуживание.

Экономическая правда