Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах и выкуп бумаг с погашением в 2021-2022 годах
Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Об этом сообщается в документах, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг.
Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.
Во вторник пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки, уточнил источник.
Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $1 млрд 409,282 млн по номиналу цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на $1 млрд 383,692 млн – $1042,5 за $1000.
В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.
Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.
Напомним:
Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд. дол.
Украина 27 января провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 миллиарда евро с доходностью 4,375% и погашением в 2030 году, еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.
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