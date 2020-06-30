Между Советом НБУ и правлением снова конфликт: не могут назначить заместителя главы

Совет НБУ отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы Национального банка на повторный семилетний срок. Правление НБУ отмечает, что такие действия Совета противоречат закону.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Представление о назначении Чурия на должность заместителя главы НБУ на второй срок подряд с 11 июля 2020 были внесены Председателем НБУ в Совет НБУ 19 июня 2020 с соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения.

Несмотря на это Совет НБУ без надлежащего обоснования причин отказалась поставить данный вопрос на повестку дня сегодняшнего заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ. Во время голосования лишь 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение данного вопроса в ходе сегодняшнего заседания", - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отмечают, что безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

Глава НБУ планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 для рассмотрения вопроса назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ.

Напомним:

Это не первый конфликт между Советом НБУ и членами правления Нацбанка.

В декабре Национальный банк обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ. Также Смолий сравнил тезисы, которые продуцирует Совет НБУ во главе с Богданом Данилишиным, с тезисами митингующих под зданием НБУ. В январе Данилишин призывал к конструктивному диалогу между государством и бывшими владельцем Приватбанка Игорем Коломойским. После того, как в июне финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. Данилишин просил Раду поддержать постановление.

Экономическая правда