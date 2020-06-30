Шмыгаль о локализации в закупках: Prozorro будет жить

BBC

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что введение локализации, как квалификационного критерия для участия в закупках, поддержит украинскую экономику, и не навредит "Прозорро".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC-Украина.

"Прозорро - это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе. Это хороший механизм преодоления коррупции. Поэтому Прозорро не может быть отменен, этот инструмент будет жить.

Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках.

Это могут быть критерии участия украинских производителей в некоторых сферах государственных закупок. Это важно для поддержания собственной экономики. Таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис", - отмечает Шмыгаль.

Премьер отметил, что неценовые критерии не противоречат международным договоренностям.

Напомним:

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введение локализации как квалификационного критерия для участия в закупках.