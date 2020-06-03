"Заказная кампания против ДТЭК": у Ахметова ответили на обвинения АМКУ

В компании ДТЭК Рината Ахметова считают выводы расследования Антимонопольного комитета, по монополии на "Бурштынском энергоострове", заказной кампанией и заявляют об административном давлении на частный бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также в ДТЭК объясняют, что работают в торговой зоне острова "Острова Бурштынской ТЭС" рынка электрической энергии Украины в условиях значительной конкуренции со стороны других участников рынка и значительного административного ценового регулирования со стороны НКРЕКП. И отмечают, что со стороны НКРЕКП никаких вопросов к компании не было.

Также сообщается, что ни одна из компаний группы не получила предварительные выводы, поэтому сообщение АМКУ, до принятия официального решения более похоже на "публичный административное давление".

В ДТЭК считают, что АМКУ должен исследовать условия работы рынка и регуляторной среды по поводу "существования административных ограничений, вызывающих искажения конкуренции".

Также компания заявляет, что определение, которым фигурирует АМКУ в пресс-релизе о "региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии" не существует ни в одном нормативном или законодательном акте Украины.

Напомним:

2 июня Антимонопольный комитет квалифицировал действия "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг "Рината Ахметова в зоне "Бурштынского энергоострова ", как злоупотребление монопольным положением. У компании есть месяц на формирование своей позиции защиты.

В декабре 2019-го Антимонопольный комитет предоставил компании "ДТЭК "Западэнерго" Рината Ахматова обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению ограничения производства тепла и электроэнергии Бурштынской ТЭС.

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.

В октябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.