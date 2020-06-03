"Заказная кампания против ДТЭК": у Ахметова ответили на обвинения АМКУ
В компании ДТЭК Рината Ахметова считают выводы расследования Антимонопольного комитета, по монополии на "Бурштынском энергоострове", заказной кампанией и заявляют об административном давлении на частный бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также в ДТЭК объясняют, что работают в торговой зоне острова "Острова Бурштынской ТЭС" рынка электрической энергии Украины в условиях значительной конкуренции со стороны других участников рынка и значительного административного ценового регулирования со стороны НКРЕКП. И отмечают, что со стороны НКРЕКП никаких вопросов к компании не было.
Также сообщается, что ни одна из компаний группы не получила предварительные выводы, поэтому сообщение АМКУ, до принятия официального решения более похоже на "публичный административное давление".
В ДТЭК считают, что АМКУ должен исследовать условия работы рынка и регуляторной среды по поводу "существования административных ограничений, вызывающих искажения конкуренции".
Также компания заявляет, что определение, которым фигурирует АМКУ в пресс-релизе о "региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии" не существует ни в одном нормативном или законодательном акте Украины.
Напомним:
2 июня Антимонопольный комитет квалифицировал действия "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг "Рината Ахметова в зоне "Бурштынского энергоострова ", как злоупотребление монопольным положением. У компании есть месяц на формирование своей позиции защиты.
В декабре 2019-го Антимонопольный комитет предоставил компании "ДТЭК "Западэнерго" Рината Ахматова обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению ограничения производства тепла и электроэнергии Бурштынской ТЭС.
Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.
В октябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.
"Действия "ДТЭК Западэнерго", которые заключаются в уменьшении в течение августа-сентября 2019 года объемов продаж электроэнергии на РСН/ВСР в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с одновременным предложением соответсвующих объемов электроэнергии на балансирующем рынке, где цена значительно выше, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в распоряжении главы АМКУ Юрия Терентьева.
В "ДТЭК" тогда назвали необоснованными обвинения Антимонопольного комитета относительно нарушений и призвали привлечь к делу европейских экспертов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua