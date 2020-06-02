АМКУ признал действия ДТЭК Ахметова на энергоострове монопольным злоупотреблением

Антимонопольный комитет квалифицировал действия "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг "Рината Ахметова в зоне "Бурштынского энергоострова ", как злоупотребление монопольным положением. У компании есть месяц на формирование своей позиции защиты.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В случае подтверждения законодательства на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год.

Расследование АМКУ началось в октябре прошлого года. Его основные результаты такие:

Группа "ДТЭК" в составе "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" в июле - октябре 2019 занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова "Бурштынской ТЭС".

С конца июля 2019-го "ДТЭК Западэнерго" уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

В июле-октябре 2019-го "ДТЭК Западэнерго" устанавливал на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышены и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

Однако "Д. Трейдинг", которое входит в ту же группу" ДТЭК ", выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынке.

Сейчас у "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" есть месяц на формирование своей позиции защиты. Затем комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.

Напомним, что "Бурштынский энергоостров" - это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Исторически сложилось, что эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от "материковой" Украины.

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Напомним:

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.

После открытия дела в АМКУ в "ДТЭК" назвали необоснованными обвинения Антимонопольного комитета относительно нарушений и призвали привлечь к делу европейских экспертов. Позже стало изветсно, что секретариат Европейского энергетического сообщества поможет Антимонопольному комитета в расследовании вероятного злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове. Чистая прибыль компании Д.Трейдинг, осуществляющей торговлю электроэнергией, газом, газовым конденсатом и углем за 9 месяцев 2019 года составила 236,9 миллиона гривен.

Экономическая правда