Новости 24 июня: падение мирового ВВП, "евробляхи", банки

О падении мирового ВВП. Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.

О "евробляхах". Более 40 народных депутатов внесли законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

О банках. Национальный банк провел экспресс-стресс-тест по стабильности банков, по результатам которых 7 частных и 2 государственных банка показали риски достаточности капитала. В тестировании НБУ закладывал условия, жестче чем в макропрогнозе на год.

Об импорте минудобрений. Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась от введения квот на импорт в Украину минеральных удобрений.

О ГП "Антонов". 22 июня Окружной административный суд города Киева повторно восстановил в должности президента "Антонова" Александра Донца, остановив второй приказ об его увольнении.

СБУ открыла уголовное производство по результатам проверки деятельности руководства ГП "Антонов" - по статье Уголовного кодекса "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

О Зеленском и шахтерах. Президент Владимир Зеленский пообещал митингующим шахтерам шахты "Надежда" разобраться, почему "Центрэнерго" не выплачивает деньги за отгруженный уголь.

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Незаконные вырубки леса в украинских Карпатах не прекращаются. Британские исследователи выяснили, по каким "схемам" в обход законодательства уничтожаются украинские леса. Главное, что нужно знать из скандального расследования Earthsight. (укр)