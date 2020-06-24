Суд остановил второй приказ об увольнении президента "Антонова" Донца

22 июня Окружной административный суд города Киева повторно восстановил в должности президента "Антонова" Александра Донца, остановив второй приказ об его увольнении.

Об этом сообщают юристы "Ильяшев и Партнеры", которые защищают интересы предприятия.

Также юристы сообщают, что действия главы "Укроборонпрома" Абромавичуса квалифицируются по ст. 172 Уголовного кодекса Украины "Грубое нарушение законодательства о труде", что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом до шести месяцев.

Напомним:

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП Антонов сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Укроборонпром" не получал решений суда о восстановлении руководителя ГП "Антонов" О.Донца и уволит его с 15 июня - предыдущий приказ за 9 июня был отменен из-за того, что Донец находился на больничном.

Профсоюз госпредприятия "Антонов" подала иск в Окружной админсуд Киева об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерна "Укроборонпром". Однако позже иск отозвали.

Экономическая правда