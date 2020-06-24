Стулья для IKEA из украинской бука: как незаконно вырубают карпатский лес

Незаконные вырубки леса в украинских Карпатах не прекращаются. Британские исследователи выяснили, по каким "схемам" в обход законодательства уничтожаются украинские леса. Главное, что нужно знать из скандального расследования Earthsight.(укр)

Минулого року британська неурядова організація Earthsight опублікувала дослідження, яке підтверджувало, що Україна експортує до ЄС незаконну деревину для постачальників IKEA і H&M.

Тоді дослідники з’ясували, що з України до країн ЄС експортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, ніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, разом узятих.

Проте, як виявилось, це не все. Напередодні, увечері 23 червня, Earthsight опублікувало ще одне розслідування. Воно тривало 18 місяців і стосується закупівель компанією ІКЕА української деревини.

Дослідники відслідкували шлях деяких з культових товарів ІКЕА з полиць магазинів до лісу, з якого вони походять. Деталі вражають.

Earthsight вдалося знайти не лише винуватців незаконних рубок, які досі тривають в Карпатах, а й з’ясувати їх причину.

ЕП публікує основні тези з дослідження.

Стільці з українського бука

Більшість дерев'яних меблів від IКЕА зроблено з ДСП, вкритого фарбою або шпоном. Однак найбільш популярні моделі виробляють з суцільної букової деревини помаранчевого відтінку.

Знаменитий розкладний стілець Тер'є (Terje) – незамінна модель в асортименті. Щороку ІКЕА продає більш ніж 1,5 млн цих стільців – приблизно три стільці щосекунди.

Як зазначають дослідники, Тер’є та багато інших відомих моделей стільців від ІКЕА – Бор'є (Borje), Інгольф (Ingolf) і Хенріксдаль (Henriksdal) – роблять з українського бука.

Той самий стілець Тер'є Джерело: www.shpock.com

Хто незаконно рубає український бук

Лісомисливське господарство смт Великий Бичків на Закарпатті займає територію, удесятеро більшу за Манхеттен (50 тис. га) у найбільш багатолісній та біорізноманітній частині українських Карпат.

Перевірки Державної екологічної інспекції підтвердили, що Великобичківське ЛМГ незаконно видало ліцензії на "санітарні" рубки на понад сотню ділянок з квітня до червня 2018 року.

Дані, отримані Earthsight, свідчать, що Великобичківське ЛМГ проводило незаконні санітарні рубки у тому ж обсязі в аналогічний період у 2019 та 2020 роках. Дозволи на рубку здорових дерев видали під приводом того, що вони хворі.

Це поширений в Україні обман, який дозволяє проводити лісозаготівлю у значно більших обсягах, ніж ті, що вважаються невиснажливими. Крім того, виявлено докази порушень законодавства під час лісозаготівлі, зокрема, рубки поза визначеними межами.

Хто купує незаконно зрубаний бук

Дослідники зазначають, що головним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія ТОВ "ВГСМ".

Під час інтерв'ю з місцевими журналістами директор "ВГСМ" пояснила, що компанію заснували у 1992 році власне як постачальника для ІКЕА. До 2008 року власником "ВГСМ" була дочірня компанія ІКЕА – Swedwood, яку ІКЕА закрила у 2008 через місцеву корупцію.

Після цього компанію купив багаторічний працівник ІКЕА з Румунії Даніел Міхай Плопішан, який знову відкрив її у 2010 році, щоб виробляти букові стільці для шведського гіганта.

"ВГСМ" є одним з найбільших деревообробних підприємств країни, яке переробляє 40 тисяч кубометрів деревини щороку, з яких роблять майже півмільйона букових стільців. Майже весь свій товар вони експортують до ЄС, при цьому замовником 96% всієї продукції є ІКЕА.

"ВГСМ" купує бук в лісгоспів по всіх Карпатах. Близько 90% всіх поставок припадають на місцевий Великобичківський лісгосп. Більшість цієї деревини заготовляє сама компанія "ВГСМ", яка виступає підрядником із заготівель для лісгоспу.[

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Дані, які отримала Earthsight, показують, що близько трьох четвертих (73%) всіх заготовлених у Великому Бичкові букових лісоматеріалів купує "ВГСМ", що робить компанію найбільшим клієнтом підприємства, і дозволяє значно впливати на його діяльність.

Дослідження Української природоохоронної групи виявило порушення законодавства про оцінку впливу на довікілля у чотирьох інших постачальників "ВГСМ" – у 2018-2019 підприємства з Хуста, Перечина, Болехова і Коломиї незаконно заготовили 78 тис. кубометрів деревини на 143 ділянках.

Товаротранспортні документи, до яких отримала доступ Earthsight, показують, що компанія "ВГСМ" виготовляє готові стільці Бор'є та букові стільниці моделі Гертон для прямого експорту ІКЕА, а також продає букову сировину, дуб і ясен на фабрику ІКЕА в Словаччину.

Значну частину експортної продукції складають напівготові частини меблів ІКЕА або букові пиломатеріали, які через Тису переправляють до сусідньої Румунії, де їх фінальною обробкою займається компанія Plimob.

Plimob – співпрацює зі IKEA понад 30 років, 98% своєї продукції виготовляє на замовлення шведської компанії і має всі сертифікати ЄС.

До Румунії експортують різні частини для букових крісел, в тому числі для моделей Інгольф, Екедален, Хенріксдаль і Норрнас (Norrnas), а також знаменитого Тер'є.

Навіть в умовах глобальної пандемії COVID і карантину, "ВГСМ" робить все, щоб забезпечити поставки для ІКЕА.

Згідно з даними Earthsight, у Великому Бичкові протягом квітня і початку травня 2020 року на щонайменше 33 різних ділянках, всупереч забороні, проводились санітарні рубки. На 11 з цих ділянок заготівлю проводила компанія "ВГСМ".

Не буком єдиним

Зрештою, подібні незаконні дії, як можна здогадатись, відбувається не лише в одному селищі в Карпатах. Це лише один з прикладів.

До того ж, більшість проблем ІКЕА з українською деревиною не обмежуються буковими стільцями. Більшість товарів з дерева – включаючи меблі, полиці та кухонні шафки – виготовляються з дешевих плитоматеріалів, покритих шпоном або меламіном.

Другий у світі за величиною виробних таких плит – і важливий постачальник ІКЕА – це компанія під назвою Egger. Протягом 2019 року вона імпортувала деревини від українських постачальників майже на 2 мільйони доларів.

Ці постачальники неодноразово були суб’єктами кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконними рубками та незаконною торгівлею деревиною.

Одного з них, лісгосп у Чернівецькій області в українських Карпатах, у 2018 році за такі дії оштрафували на сотні тисяч доларів.

Про контроль ІКЕА та законність походження деревини

ІКЕА – найбільший споживач деревини та найбільша компанія з роздрібної торгівлі дерев’яними меблями у світі. У рамках власної стратегії компанія зобов’язалася до серпня 2020 року забезпечити або використання вторсировини, або докази екологічного походження деревини.

Для цього ІКЕА заручилася підтримкою Лісової Опікунської Ради, або FSC – провідної міжнародної системи екологічного маркування деревини і паперу.

Уся незаконно заготовлена деревина, яку ІКЕА отримує з України, є FSC-сертифікованою. Великобичківське ЛМГ, найбільший постачальник бука для стільців ІКЕА, має сертифікат FSC з 2005 року.

Самостійно ІКЕА неспроможна запобігти використанню незаконної деревини, бо сама не займається її сертифікацією, а покладається на сертифікацію Лісової Опікунської Ради (FSC) – найпопулярніше у світі маркування екологічності деревини

Чому міжнародна система маркування деревини не працює в Україні

Загалом, 90% карпатських лісів, контрольованих Державним агентством лісових ресурсів України, є FSC-сертифікованими

Бук, незаконну заготівлю якого ТОВ "ВГСМ" проводило під час періоду тиші у 2018 році, виїжджав із заводу зі штампом FSC і аудитори FSC у Великому Бичкові не помітили порушень.

"Сезон тиші". З 2014 року в Україні діє Закон "Про тваринний світ", який забороняє санітарні рубки в українських лісах з квітня до 15 червня щорічно, тому що на цей час припадають періоди розмноження унікальних лісових звірів і птахів.

Порушення лісозаготівельного законодавства – не єдине, що FSC не змогла виявити. Відомим є факт, що під час епохи Віктора Януковича закордонні імпортери платили хабарі голові Держлісагентства за усю деревину, придбану у контрольованих ним лісових господарствах.

Це був багатомільйонний у доларовому еквіваленті злочин. Однак чимало цієї деревини так само мало сертифікацію FSC.

Чому ж аудитори FSC не бачать порушень закону при заготівлі деревини в Україні? Аудиторські органи FSC – це фірми-конкуренти, які змагаються за отримання роботи у лісозаготівельних компаній, що їм платять за сертифікацію. Це спричиняє "перегони по нисхідній", знижуючи якість аудитів.

Інспектори мали б виконувати роль неупереджених незалежних спостерігачів. Натомість, українські ГО повідомили Earthsight, що ті поводяться радше як адвокати державних лісозаготівельних підприємств.

Більше того, FSC проштовхує лобі в українському уряді для скасування природоохоронного законодавства, яке і так систематично ігнорується у сертифікованих лісах, зазначають дослідники.

Який вихід

В Earthsight вважають, що ІКЕА повинна переглянути стратегію щодо подальшого здешевлення цін на свої товари. Компанії, які виготовляють букові стільці ІКЕА, майже повністю залежать від неї, і не в тому становищі, щоб торгуватися.

Такі компанії, як ТОВ "ВГСМ", повинні прийняти ціни ІКЕА або збанкрутувати. Більшість з них натомість обирає порушення екологічних правил.

Крім того, ІКЕА варто активніше підтримувати використання переробленої деревини, наголошують дослідники.

Головне завдання для меблевих компаній наразі – трансформація міжнародного органу сертифікації – Лісової Опікунської Ради, або FSC, що довела свою неефективність в боротьбі з незаконними рубками не лише в Україні, а й у світі.

Що ж стосується України….