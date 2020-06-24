В правительстве отказались от квот на импорт минудобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась от введения квот на импорт в Украину минеральных удобрений.

Соответствующее решение опубликовано в "Правительственном курьере" и вступило в силу.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений - остальные должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, "Днепроазот" Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии выступили против этой инициативы.

Впоследствии их поддержал президент.

"Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились на рынке удобрений, не нужно ограничивать их импорт. Аграрии должны получить больше удобрения и развивать сельскохозяйственный потенциал Украины. Потому что это наша продовольственная безопасность", - подчеркнул Зеленский.

В Союзе химиков Украины назвали такое решение "антигосударственным" и сообщают, что украинские производители готовят апелляцию на это решение.

"Мы уверены, что для украинских аграриев такая "поддержка" в среднесрочной перспективе также принесет немало проблем.

Сначала зарубежные производители из-за демпинга ослабят позиции украинской химической отрасли, а затем, оставшись без конкуренции, начнут диктовать на украинском рынке свои условия и цены.

Отказ от защиты и поддержки национального химпрома - это прямой путь к повышению цены на минеральные удобрения для украинского АПК", - отмечают в организации.

Напомним:

Совокупные потери для украинской экономики от введения квот на импорт минеральных удобрений могут составлять 100-238 млн долларов, говорится в исследовании КШЭ.

Экономическая правда