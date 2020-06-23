В деле "Антонова" и "Укроборонпрома" новый поворот
Профсоюзная организация госпредприятия "Антонов" решила отозвать свой иск об отмене постановления Кабмина о передаче предприятия в управление Укроборонпрома.
Об этом говорится в официальном сообщении "Антонова".
"Поскольку рассмотрение дела по существу еще не началось, Кодекс административного судопроизводства позволяет отозвать иск по заявлению истца", - говорится в сообщении.
"Об иске профсоюзов мы узнали из прессы. Провели переговоры и договорились, что этот вопрос сейчас не актуален для предприятия", - заявил и.о. президента ГП "Антонов" Александр Лось.
"Говорить о том, кому должен подчиняться "АНТОНОВ" будет целесообразно после того, как в самом Концерне начнется реформа и процесс трансформации других предприятий. Тогда все на практике смогут оценить плюсы и минусы реформы и ощутить ее преимущества", - добавил он.
"Мы создали специальную Стратегическую группу, в которую вошли представители Концерна нашего предприятия и профсоюзы. Совместно мы будем нарабатывать план развития "Антонова" и стратегию реформирования отрасли", - заявил Лось.
Напомним:
Профсоюз госпредприятия "Антонов" подала иск в Окружной админсуд Киева об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерна "Укроборонпром".
Ранее пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП Антонов сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.
"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.
"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".
Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.
Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.
В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".
Экономическая правда
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