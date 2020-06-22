Новости 22 июня: "автоматические" пенсии, "стена Яценюка", национализация "Приватбанка"

О Приватбанке. После 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанку.

О пенсии. Пенсионный фонд разработал и внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

О проверках. В правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта на неделе с 22 по 28 июня

Об "Электротяжмаше". На время назначения нового руководителя завода "Электротяжмаш", дело которого сейчас рассматривает суд, остаток доступных средств на счетах составил 1 млн грн, при необходимых 60 млн грн, а 80% заказов не выполнялось в сроки, предусмотренные договорами.

О танкере. С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Нормативы допустимой концентрации нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

О стене. Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с РФ и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

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Заложники карантина и "тени": почему правительство игнорирует креативные индустрии

В мае представители творческих профессий высветили небо в 25 городах Украины, протестуя против игнорирования правительством проблем креативной отрасли. Чего они требовали и что не так с профильной правительственной политикой? (укр)