Новости 22 июня: "автоматические" пенсии, "стена Яценюка", национализация "Приватбанка"
О Приватбанке. После 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанку.
О пенсии. Пенсионный фонд разработал и внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.
О проверках. В правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта на неделе с 22 по 28 июня
Об "Электротяжмаше". На время назначения нового руководителя завода "Электротяжмаш", дело которого сейчас рассматривает суд, остаток доступных средств на счетах составил 1 млн грн, при необходимых 60 млн грн, а 80% заказов не выполнялось в сроки, предусмотренные договорами.
О танкере. С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Нормативы допустимой концентрации нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.
О стене. Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с РФ и продлить сроки его выполнения до 2025 года.
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