"Электротяжмаш" фактически довели до банкротства — Фонд госимущества

На время назначения нового руководителя завода "Электротяжмаш", дело которого сейчас рассматривает суд, остаток доступных средств на счетах составил 1 млн грн, при необходимых 60 млн грн, а 80% заказов не выполнялось в сроки, предусмотренные договорами.

Об этом сообщает заместитель главы Фонда госимущества Сергей Игнатовский.

По его словам, коррупционеры в течение многих лет паразитировали на "Электротяжмаше".

Игнатовский отметил, что предназначенный подконтрольный менеджмент эксплуатировал производственные и экономические мощности предприятия в интересах отдельных "недобросовестных бизнес-групп".

В результате такой деятельности предприятие было фактически доведено до банкротства. Такое положение вещей предприятия Фонд государственного имущества увидел после передачи функции управления.

На самом заводе отмечают о безосновательности проведения обысков и изъятия документов.

"Обвинения, по которым правоохранители получили доступ к финансовой и технической документации "Электротяжмаша" касается контрактов предприятия, которые были заключены по заниженным ценам предыдущим менеджментом в 2016 году.

Сейчас новое руководство завода в сотрудничестве с Фондом госимущества ведет проверку всех действующих контрактов "Электротяжмаша" и ликвидирует старые коррупционные схемы, которые действовали все предыдущие годы.

Договор, по которому проводятся следственные действия был заключен в 2016 году цены были соответственно согласованы.

Правоохранители уже дважды начинали проверки деятельности предыдущего менеджмента по этому контракту, однако каждый раз дело разваливалась и не доходило до суда. Тот факт, что в настоящее время проводятся слидчии действия против нового руководства, договорилось о повышении цены на 12% непосредственно перед отгрузкой, а также то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, а потому данных о фактической себестоимости еще нет, свидетельствует о попытке определенных групп влияния, которые контролировали деятельность бывшего менеджмента "Электротяжмаша", подорвать процесс возвращения предприятия под контроль государства", - говорится в пресс-релизе госкомпании.

Также пресс-служба сообщает, что дополнительные подозрения вызывает попытка правоохранителей изъять техническую документацию предприятия, которая не имеет отношения к предмету обвинений.

"Судебное решение о выемке документации на основании обвинений в продаже продукции ниже себестоимости по старым контрактам нивелирует усилия руководства за последние 6 месяцев по выводу завода из кризисного состояния и ставит под угрозу государственный контроль над предприятием. Мы готовы к всестороннему содействию работе честных следователей, чтобы максимально быстро доказать необоснованность обвинений и вернуться продолжить восстановление предприятия", - отметил в. о. гендиректора ГП "Электротяжмаша" Виктор Бусько.

Напомним:

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия "Завод Электротяжмаш", из которого в обход санкций поставляли в Брянский машиностроительный завод (РФ), 16 июня на харьковском заводе проходили обыски.

Представителю высшего руководства, а также одному из директоров завода "Электротяжмаш" сообщено о подозрении в служебной халатности и растрате имущества в крупном размере. Сумма убытков причиненных завода оценивается в 1,2 миллиона гривень.

Экономическая правда