Пенсия будет назначаться автоматически — Минсоцполитики

Пенсионный фонд разработал и внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Услуга будет предоставляться средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, добавить сканированные копии документов и подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

"С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям вебпортала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)", - говорится в сообщении.

Экономическая правда