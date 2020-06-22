Кабмину предлагают выделить дополнительные 4,5 миллиарда на строительство проекта "Стена"

Государственная пограничная служба предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с РФ и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Об этом говорится в пояснительной записке Госпогранслужбы относительно необходимых изменений проекта "Стена", который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Отмечается, что если Кабмин примет такие предложения, общая стоимость "Стены" возрастет до 6,2 млрд грн, ведь с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила 1,7 млрд грн.

Розрахунки ДПрС (PDF)

Розрахунки ДПрС (Text) ​

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"Администрацией ГПС был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации "Стены" на российско-украинской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн.

Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта", - говорится в сообщении.

"На строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных.

К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта", - пишет StateWatch.

В Госпогранслужбе отмечают, что согласование предложенных изменений будет иметь "положительное влияние на интересы граждан и органов ГПС", поскольку это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что в свою очередь повысит эффективность охраны и обороны государственной границы.

По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

в 2020-2021 годах - в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021-2022 годах - в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022-2025 годах - в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, Госпогранслужба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и РФ на 40%.