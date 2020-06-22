С танкера, затонувшего возле Одессы еще в ноябре, разлилось топливо: нормы превышены в 16 раз

С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Нормативы допустимой концентрации нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

Об этом сообщает глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованный в Facebook.

"... Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено.Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды течение этого периода. Буду держать вас в курсе", - пишет Мальованный.

Напомним:

22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.

Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.

23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.

В ОГП напомнили, что владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года Венедиктова взяла дело на контроль.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время займет судно с берега за свой счет.

Экономическая правда