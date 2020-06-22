Профсоюз "Антонова" судится с Кабмином о выводе компании из состава "Укроборонпрома"

Профсоюз госпредприятия "Антонов" подала иск в Окружной админсуд Киева об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании "Ильяшев и Партнеры", обслуживающей ГП "Антонов".

"Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабмина от 31.03.2015 года № 269 нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, Законов Украины "О Кабинете Министров Украины", "О защите экономической конкуренции", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Также в иске профсоюза отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонова" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имела крайне негативные последствия, что отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

"В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов, "Укроборонпром" в течение пяти лет фактически не предоставил ГП "Антонов" никакой помощи.

Зато теперь концерн во главе с Айваросом Абромавичусом является лишней надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы. Так, на содержание "Укроборонпрома" только в 2018-2020 годах ГП "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 млн грн. Еще 74 млн грн в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию "Укроборонпрома" перечислил в качестве финансовой помощи другим предприятиям-участникам концерна", - добавили в компании.

В компании "Ильяшев и Партнеры" напомнили, что 15 июня 2020 года Окружной админсуд Киева остановил действие приказа Абромавичуса об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца. По состоянию на 22 июня 2020 года, согласно данным госреестра, руководителем авиастроительного предприятия является Александр Донец.

Напомним:

Ранее пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП Антонов сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".

Экономическая правда