В "Слуге народа" предлагают вызвать Буславец для отчета в Раде

Государственный "Энергоатом" из-за ограничений атомной генерации недополучает 1 млн долларов в сутки, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк внес предложение вызвать в Раду для отчета и.о. министра энергетики Ольгу Буславец.

Об этом Нагорняк заявил 1 июня во время согласительного совета Верховной Рады.

"В течение мая имел визиты на две АЭС - Запорожскую и Ровенскую. И работники станции задают вопрос: почему самая дешевая атомная генерация ограничивается, зато тепловая - дороже и неэкологичная генерация - увеличивается?

По состоянию на 1 июня из 15 энергоблоков работает 10, 5 из которых работают с ограничениями", - заявил нардеп.

По его словам, в сутки "Энергоатом" недополучает больше 68 млн кВт*ч генерации.

"Это больше 1 млн долларов в сутки недополучает государственная компания "Энергоатом", зато эти деньги перетекают в руки частных тепловых электрокомпаний.

Предлагаю вызвать министра - госпожу Буславець - заслушать, почему такой несправедливый был сделан прогнозный баланс, а также дать поручение пересмотреть баланс в сторону увеличения именно атомной генерации, и заслушать вопрос относительно участников рынка ВИЭ", - подчеркнул Нагорняк.

Напоминаем:

14 мая в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда