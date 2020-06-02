СНБО: Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии

В СНБО заявили о необходимости принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электроэнергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на заседании рабочей группы по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы.

В заседании, в частности, приняли участие в.и.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец, глава НКРЭку Валерий Тарасюк, заместитель главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ Александр Ольшанский и другие.

"Участники заседания обсудили проблемные вопросы функционирования рынка электрической энергии, меры для сбалансирования его работы и недопущения возникновения и углубления кризисных ситуаций на нем.

По результатам заседания принято решение обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

14 мая в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда