Глава Минфина рассказал, когда Миссия МВФ может приехать в Украину
Миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе.
Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август", - сказал он.
Напомним:
Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.
Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.
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