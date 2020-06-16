АМКУ допускает возможные манипуляции на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет допускает, что некоторые участники рынка электроэнергии могут прибегать к антиконкурентным практикам.

Об этом говорится в ответе АМКУ на запрос Энергореформы.

"Проведенный комитетом макроэкономический и факторный анализ функционирования разных сегментов рынка электрической энергии в течение 2020 года может свидетельствовать о применении некоторыми игроками рынка антиконкурентных практик", – говорится в письме.

В комитете отметили, что с целью выяснения действительных обстоятельств дела на энергорынке и оперативного выявления и прекращения вероятных нарушений конкурентного законодательства направлены запросы об информации к производителям электроэнергии, поставщикам, трейдерам, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", а также к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По итогам анализа полученной информации комитет в сжатые сроки примет соответствующее решение, говорится в письме.

"Следует отметить, что речь идет о действиях производителей электроэнергии и трейдеров, которые могут иметь признаки недобросовестной конкуренции, в том числе путем манипулирования ценовыми заявками и объемами электроэнергии на рынке", – уточняют в комитете.

При этом в нем не исключили, что такое поведение, среди прочего, может быть обусловлено бездеятельностью НКРЭКУ.

В АМКУ подчеркнули, что сигналы о вероятных нарушениях на рынке э/э начали поступать от общественности и органов власти, в частности, от депутатов парламента, среди которых имеется обращение председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

"Украинский рынок электроэнергии постоянно находится в фокусе внимания АМКУ как рынок, характеризирующийся высокой концентрацией и ограниченной конкуренцией", – подчеркнули в комитете.

Напомним:

Ранее сообщалось, что глава энергетического комитета парламента Андрей Герус готовит обращение в СБУ и СНБО из-за внешних административных ограничений атомной генерации.

14 мая Герус сообщил, что в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.





