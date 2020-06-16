"Энергоатом" взял 400 миллионов кредита для выплаты зарплат

"Таскомбанк" выдал 400 миллионов гривень кредита ГП "Энергоатом" для выплаты задолженностей по зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК. Мы благодарны Таскомбанк за предоставленный кредит и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества", - прокомментировал подписание договора вице-президент НАЭК "Энергоатом" Хартмут Якоб.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности "Энергоатома". По его словам госкомпания получает миллиард гривень убытка каждый месяц.

Государственные ограничения привели к историческому минимуму выработку атомной энергии - 6630 МВт с 9490 имеющихся.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда