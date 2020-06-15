"Укроборонпром" не получал решений суда о восстановлении руководителя "Антонова" и уволит его 15 июня

"Укроборонпром" не получал решений суда о восстановлении руководителя ГП "Антонов" О.Донца и уволит его с 15 июня - предыдущий приказ за 9 июня был отменен из-за того, что Донец находился на больничном.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонопром".

"Сегодня появилась информация, что Окружной административный суд города Киева якобы остановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" от 9 июня об увольнении президента ГП "Антонов", и таким образом якобы удовлетворил ходатайство А.Д. Донца о незаконности приказа и восстановил его в должности.

ГК "Укроборонпром" не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска А.Д. Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу Концерн состоянию на вечер 15 июня не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

В то же время, вызывает удивление обращения А.Д. Донца с иском в административный суд, ведь Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд", - говорится в сообщении.

"К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы .... Я не вижу господина Донца руководителем ГП" Антонов ". У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению премьер-министра и СБУ.

..Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как и обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома", - заявил гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус.

Напомним:

Ранее пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП Антонов сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".

Экономическая правда