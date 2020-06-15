Макогон рассказал, на что влияет иск Медведчука-Тимошенко по анбандлингу

Если анбандлинг газотранспортной системы будет отменен, автоматически "Оператор ГТС Украины" теряет сертификацию от Европейского энергетического содружества, и последствия этому будут очень серьезными.

Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью OilPoint.

"Прямой взаимосвязи нет. В документе не прописано, что последует автоматическая реакция.

Но в прошлом году на переговорах "Газпром" и Еврокомиссия настаивали, что новый транзитный контракт должен быть подписан в строгом соответствии с европейским законодательством, что и требовало проведения анбандлинга.

"Газпром" искал любую возможность не подписывать новый транзитный договор по европейским правилам" — объяснил Макогон, отвечая на вопрос, грозит ли иск отмене газового контракта, подписанного в конце 2019 года.

По словам главы Оператора ГТС, юридическая позиция компании пока не сформирована, идет процесс изучения иска. Кроме того, по словам Макогона, ОГТСУ привлек внимание Секретариата энергетического содружества к этой проблеме.

"Но по данному иску мы не являемся ответчиками, поэтому мы просто мониторим ситуацию и оцениваем риски" — объяснил Макогон.

"Сам факт такого иска для нас стал неожиданностью, но список истцов неожиданностью не стал. Мы помним, как принимался закон про анбандлинг, кто выступал категорически против этого закона, и кто блокировал его принятие. Это одни и те же силы" — добавил глава ОГТСУ.

Напоминаем:

В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.

17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. Позже Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС.





