Герус хочет вызвать Буславец "на ковер" в Раду

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус призывает парламент пригласить и.о. министра энергетики Ольгу Буславец в сессионный зал для представления отчета, отмечает необходимость назначить постоянного министра энергетики.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента сообщает Интерфакс-Украина.

"У меня просьба пригласить ее (Буславец – ред.) на отчет в Верховную Раду. И вообще нам необходимо принимать решение об утверждении постоянного полноценного министра энергетики", – сказал Герус

Нардеп высказал мнение, что с момента назначения Буславец и.о. главы Минэнерго ситуация в энергетической отрасли не улучшилась.

"Завтра исполнится два месяца с момента назначения и.о. министра энергетики Ольги Буславец. Это назначение анонсировалось как выход украинской энергетики из кризиса. К сожалению, мы видим, что за два месяца у нас ситуация не улучшилась, а еще и ухудшилась", – сказал он, среди прочего аргументировав свою инициативу тем, что НАЭК "Энергоатом" работает на сниженной мощности, а долги перед производителями э/э из возобновляемых источников (ВИЭ) продолжают расти.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер Денис Шмыгаль должен будет уволить и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, если будут доказательства лоббирования ею интересов олигарха Рината Ахметова.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "в угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Кабинет министров подписал меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику: тарифы для населения не изменятся, государство будет экономить 6 миллиардов гривень в год.