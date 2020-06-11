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Зеленский о Буславец: Если будут доказательства связи с Ахметовым, ее должны уволить

Четверг, 11 июня 2020, 17:27
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер Денис Шмыгаль должен будет уволить и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, если будут доказательства лоббирования ею интересов олигарха Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Мы назначили Буславец потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "Плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса (глава энергетического комитета ВР) лично.

У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов", - сказал президент.

"И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", - подчеркнул он.

Напомним:

Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

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Минэнергетики Зеленский Ахметов

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