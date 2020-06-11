Зеленский о Буславец: Если будут доказательства связи с Ахметовым, ее должны уволить
Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер Денис Шмыгаль должен будет уволить и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, если будут доказательства лоббирования ею интересов олигарха Рината Ахметова.
Об этом он сказал в интервью УП.
"Мы назначили Буславец потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "Плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса (глава энергетического комитета ВР) лично.
У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов", - сказал президент.
"И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", - подчеркнул он.
Напомним:
Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.
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