"Зеленые" аукционы запустят в следующем году — Минэнерго

Аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики состоятся в 2021 году.

Об этом во время брифинга заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславець, передает "Интерфакс-Украина".

"Зеленые" аукционы будут в следующем году. Первый шаг, который мы должны для этого сделать, - утвердить квоты по разным технологиям возобновляемой энергетики", - рассказала Буславець.

По ее словам, квоты поддержки возобновляемой генерации должны быть определены после принятия закона об изменениях условий развития ВИЭ, который разработали на основе меморандума, подписанного с рядом инвесторов

Буславец объяснила, что процедуру квотирования не провели раньше, поскольку в Минэнерго не было понимания того, как будет работать "зеленая" генерация в дальнейшем.

Она добавила, что сначала необходимо просчитать ситуацию, затем определиться с квотами.

Напомним:

Пилотный проект "зеленых" аукционов в Украине должен запуститься еще в 2019 году.

Первые "зеленые аукционы" электроэнергии планировались на апрель 2020 года.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.

Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

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