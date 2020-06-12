Кабмин может зарегистрировать законопроект о обновленном "зеленом тарифе" на этой неделе
Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.
Об этом она заявила во время брифинга сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня будем пытаться внести в Верховную Раду законопроект как правительственный и будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул, и чтобы мы могли уже в ближайшее время его выполнять и обеспечить стабильность работы и отрасли, и рынка", – сказала Буславец.
По ее словам, правительство на внеочередном заседании 12 июня утвердило законопроект, "который имплементирует обязательства, заложенные в меморандуме с инвесторами ВИЭ, как со стороны государства, так и инвесторов".
Она отметила, что меморандум подписало большинство ассоциаций и инвесторов ВИЭ.
При этом Буславец выразила надежду, что "к этому меморандуму присоединяться и другие ассоциации и инвесторы, которые разделяют его философию".
Как сообщалось, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) отказалась подписывать меморандум с правительством об изменении условий поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в нынешнем его виде, предлагает доработать ряд положений.
Напомним:
После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.
Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.
В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.
Читайте подробнее в статье: "Зеленый" меморандум: о чем договорилось правительство с ВИЭ-инвесторами
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua