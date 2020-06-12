Кабмин может зарегистрировать законопроект о обновленном "зеленом тарифе" на этой неделе

Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.

Об этом она заявила во время брифинга сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня будем пытаться внести в Верховную Раду законопроект как правительственный и будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул, и чтобы мы могли уже в ближайшее время его выполнять и обеспечить стабильность работы и отрасли, и рынка", – сказала Буславец.

По ее словам, правительство на внеочередном заседании 12 июня утвердило законопроект, "который имплементирует обязательства, заложенные в меморандуме с инвесторами ВИЭ, как со стороны государства, так и инвесторов".

Она отметила, что меморандум подписало большинство ассоциаций и инвесторов ВИЭ.

При этом Буславец выразила надежду, что "к этому меморандуму присоединяться и другие ассоциации и инвесторы, которые разделяют его философию".

Как сообщалось, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) отказалась подписывать меморандум с правительством об изменении условий поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в нынешнем его виде, предлагает доработать ряд положений.

Напомним:

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

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Экономическая правда