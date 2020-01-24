Уряд запустить у квітні перші "зелені аукціони" електроенергії

Кабінет міністрів дозволив "зелені аукціони" з продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел через майданчик "Прозоро.Продажі".

Про це повідомляє Мінекоенрго з посиланням на постанову уряду.

На думку міністерства, це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на "чисту" енергію". Перші аукціони планують провести у квітні 2020 року.

Нагадуємо:

Нещодавно голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що "Укренерго" не виплачує домогосподарствам Тернопільської області, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, виплати по "зеленому тарифу" починаючи з жовтня 2019 року, натомість виплати для великого бізнесу мають набагато вищий рівень розрахунків.