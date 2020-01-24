Всі розділи
Укр / Рус

Уряд запустить у квітні перші "зелені аукціони" електроенергії

П'ятниця, 24 січня 2020, 16:37
 

Кабінет міністрів дозволив "зелені аукціони" з продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел через майданчик "Прозоро.Продажі".

Про це повідомляє Мінекоенрго з посиланням на постанову уряду.

На думку міністерства, це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на "чисту" енергію". Перші аукціони планують провести у квітні 2020 року.

Нагадуємо:

Нещодавно голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що "Укренерго" не виплачує домогосподарствам Тернопільської області, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, виплати по "зеленому тарифу" починаючи з жовтня 2019 року, натомість виплати для великого бізнесу мають набагато вищий рівень розрахунків.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зелений тариф електроенергія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Концепція Мінекоенерго на 2050 рік: 70% "зеленої" енергетики, 0% - вугільної 21 січня 2020, 13:36
У Раді підтримали позбавлення мільярдних пільг Ахметову та іншим інвесторам в "зелену" енергетику 14 січня 2020, 09:20
Група нардепів хоче визнати "зелені" тарифи неконституційними 27 грудня 2019, 12:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!