"Для нас диалог не окончен": часть инвесторов в "зеленую" энергетику готовят собственный законопроект 

Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает Энергореформа.

"Мы готовы внести альтернативный законопроект, который позволит избежать глубокой энергетической и инвестиционной проблемы", – сказал на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры о регистрации в парламенте разработанного им и его партнерами законопроекта.

По его словам, документ представляет мнение участников рынка солнечной генерации, объединяющих в общей сложности 850 МВт СЭС, которые не согласны с частью условий предложенного правительством меморандума.

"Для нас диалог с правительством не окончен. Мы не подписали и не подпишемся под условиями правительственного меморандума. Борьба переходит в законодательную плоскость", – отметил Грамотенко.

Управляющий партнер компании Energy Investment Fund Александр Павловский разъяснил, что предложение инвесторов в отрасли СЭС касаются, в частности, установленных правительством сроков окончания поддержки СЭС по зеленому тарифу уже с 31 июля.

"Окончание строительства СЭС с 31 июля – это нонсенс. Эта дата озвучивалась еще на переговорах осенью, и тогда, возможно, это было логично. Но сейчас требование завершить строительство СЭС за месяц выполнить невозможно. Правительство хочет прекратить развитие солнечной энергетики в Украине", – подчеркнул Павловский.

Кроме того, инвесторы настаивают на сохранении всех существующих условий для станций до 1 МВт, а также на продлении действия зеленого тарифа на два года (2030-2031 – ред.) при его сокращении.

"Мы полностью поддерживаем позицию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, которая отказалась подписать меморандум с правительством, поскольку он не учитывает интересы инвесторов и пагубно отразится на инвестиционной привлекательности Украины в будущем", – подчеркнул Грамотенко.

Напомним:

Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Читайте подробнее в статье: "Зеленый" меморандум: о чем договорилось правительство с ВИЭ-инвесторами

Экономическая правда