"Для нас диалог не окончен": часть инвесторов в "зеленую" энергетику готовят собственный законопроект
Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.
Об этом сообщает Энергореформа.
"Мы готовы внести альтернативный законопроект, который позволит избежать глубокой энергетической и инвестиционной проблемы", – сказал на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры о регистрации в парламенте разработанного им и его партнерами законопроекта.
По его словам, документ представляет мнение участников рынка солнечной генерации, объединяющих в общей сложности 850 МВт СЭС, которые не согласны с частью условий предложенного правительством меморандума.
"Для нас диалог с правительством не окончен. Мы не подписали и не подпишемся под условиями правительственного меморандума. Борьба переходит в законодательную плоскость", – отметил Грамотенко.
Управляющий партнер компании Energy Investment Fund Александр Павловский разъяснил, что предложение инвесторов в отрасли СЭС касаются, в частности, установленных правительством сроков окончания поддержки СЭС по зеленому тарифу уже с 31 июля.
"Окончание строительства СЭС с 31 июля – это нонсенс. Эта дата озвучивалась еще на переговорах осенью, и тогда, возможно, это было логично. Но сейчас требование завершить строительство СЭС за месяц выполнить невозможно. Правительство хочет прекратить развитие солнечной энергетики в Украине", – подчеркнул Павловский.
Кроме того, инвесторы настаивают на сохранении всех существующих условий для станций до 1 МВт, а также на продлении действия зеленого тарифа на два года (2030-2031 – ред.) при его сокращении.
"Мы полностью поддерживаем позицию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, которая отказалась подписать меморандум с правительством, поскольку он не учитывает интересы инвесторов и пагубно отразится на инвестиционной привлекательности Украины в будущем", – подчеркнул Грамотенко.
Напомним:
Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.
После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.
Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.
В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.
Читайте подробнее в статье: "Зеленый" меморандум: о чем договорилось правительство с ВИЭ-инвесторами
Экономическая правда
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