"Конфликт с иностранной частью набсовета": и.о члена правления УЗ Веприцкий о своем отстранении

И.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий считает предвзятым решение наблюдательного совета компании отстранить его от полномочий и рекомендовать Кабмину уволить его с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Меня пока никто официально не уведомлял о попытках моего отстранения с должности и.о. члена правления", - отметил он.

Веприцкий подчеркнул, что это решение не относится к уровню набсовета, находясь в ведении Кабинета министров.

"Я в свою очередь готовлю обращение к Кабмину о ситуации, которая имеет место в "Укрзализныце", с изложением своей позиции по данному вопросу.

Поскольку набсовет на эту тему со мной не удосужился поговорить и принял решение без какого-либо разбирательства, предвзято и исключительно основываясь на позиции, что я не делал того, что хотела иностранная часть наблюдательного совета", - заявил Веприцкий.

Он также подчеркнул, что считает основной причиной таких действий является его нетерпимость к воровству, коррупции и разрушительным решениям, принимаемым руководством компании.

По словам Веприцкого, руководство компании наделило его полномочиями лишь спустя почти месяц после решения Кабмина о назначении его на должность и.о. члена правления (14 мая).

"За это короткое время удалось стабилизировать и улучшить основные показатели операционной деятельности и удержать доход на уровне выполнения финансового плана как в мае, так и в течение 10 дней июня", - отмечает Веприцкий.

Напомним:

Набсовет "Укрзализныци" принял решение о немедленном отстранении от полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки Романа Верпицького. А также рекомендовала акционеру - Кабинету министров уволить его с занимаемой должности.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в УЗ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Обыски в УЗ и у представителей ряда частных компаний осуществлялись в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц УЗ при закупке программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь".

Позже оказалось, что детективы НАБУ не сообщали о подозрении Веприцкому.

10 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении 4 лицам, которые пытались разворовать более 10 миллионов гривен на введении электронного билета на "Бориспольский экспресс".