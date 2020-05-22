Член правления УЗ Веприцкий: Обыска как такового не было

Детективы НАБУ не сообщали о подозрении и.о. члена правления УЗ Роману Веприцкому в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц компании при закупке программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщением "Киев-Борисполь".

Об этом Веприцкий сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Детективы НАБУ сегодня действительно приезжали ко мне домой. Вели себя корректно. Предъявили судебное решение о доступе к электронным носителям. Я передал им все носители добровольно. Обыска как такового не было. Свободу передвижения мою или членов моей семьи, не ограничивали. О подозрение не мообщали", - заявил Веприцкий.

По его словам, все его действия на посту директора Юго-Западной дороги были законными.

"Я абсолютно открыт и готов предоставлять следствию всю необходимую помощь для установления истины", - сказал он.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник в УЗ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Обыски в УЗ и у представителей ряда частных компаний осуществлялись в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц УЗ при закупке программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь".