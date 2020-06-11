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"Укрзализныця" отстранила и.о. члена правления Веприцкого, которым интересовалось НАБУ

Четверг, 11 июня 2020, 19:20
 

Набсовет "Укрзализныци" принял решение о немедленном отстранении от полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки Романа Верпицького. А также рекомендовала акционеру - Кабинету министров уволить его с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщается, что "Укрзализныця" начинает поиск нового менеджера, который возглавит эту бизнес-вертикаль.

Также принято решение рекомендовать Кабинету министров прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами.

О причинах увольнения пресс-служба не сообщает.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник в УЗ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Обыски в УЗ и у представителей ряда частных компаний осуществлялись в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц УЗ при закупке программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь".

Позже оказалось, что детективы НАБУ не сообщали о подозрении Веприцкому.

10 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении 4 лицам, которые пытались разворовать более 10 миллионов гривен на введении электронного билета на "Бориспольский экспресс".

Экономическая правда

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Укрзализныця

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