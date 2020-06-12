Коломойский не смог через суд заблокировать работу юридических советников НБУ, Приватбанка и Минфина

Соломенский районный суд Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к НБУ, ПриватБанку и Министерства финансов. Экс-акционер ПриватБанка пытался признать недействительными и расторгнуть заключенные договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что государство привлекло эти компании к финансовому расследование деятельности бывших владельцев ПриватБанка. Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.

Следовательно, суд оставил без рассмотрения поданный в декабре 2017 года Коломойским иск из-за непредоставления им обоснование исковых требований.

"Мы приветствуем решение суда. Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватки капитала ПриватБанка и дополнительных расходов для государства на сумму более 155 млрд грн", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, в начале 2018 международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) ПриватБанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд долл. .

В октябре 2019 года Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова таким, которое не является в юрисдикции этого суда.

Слушания в Апелляционном суде Лондона в июле проходили в открытом режиме 5 дней.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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Экономическая правда